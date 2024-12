Nascida em Caxias do Sul, Isadora Pompeo foi destaque na categoria gospel do Prêmio Multishow.

Artista com grande presença nas redes sociais, a cantora gaúcha Isadora Pompeo está em alta após sua apresentação no Prêmio Multishow , nesta terça-feira (3), e vem consolidando cada vez mais seu espaço na música gospel nacional.

Na premiação, ela performou a canção Bênçãos Que Não Tem Fim , que foi vencedora da categoria Gospel do Ano. Versão traduzida da canção Counting My Blessings , de Seph Schlueter, a faixa integra o ranking Hot 100 de 2024 da Billboard Brasil.

— Eu quero chorar. Muito obrigada. Deus abençoe a vida de vocês , eu só estou aqui por causa dele. Ele me levantou, ele sabe porque estou aqui. Obrigada por terem postado nos Stories muito a minha música — disse ela ao aceitar o prêmio.

Quem é Isadora Pompeo?

Natural de Caxias do Sul, a gaúcha de 24 anos começou a cantar na igreja batista de sua cidade. Ela já lançou três álbuns, Pra Te Contar Os Meus Segredos (Ao Vivo) , de 2017, Processo , de 2021, e Aurora , de 2022.

Além do sucesso na carreira, Isadora também chamou atenção por conta de um aspecto de sua vida pessoal. Em 2021, após dois anos de relacionamento, a artista se casou com o jogador de futebol Thiago Maia, do Internacional.