Inter x Botafogo: tudo sobre o jogo da 37ª rodada do Brasileirão. Arte GZH

Inter e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 21h30min, pela 37ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Colorado vem de derrota para o Flamengo, no Maracanã, na última rodada. Na 4ª posição, o clube tem 65 pontos e está classificado para a fase de grupos da Libertadores.

Escalações para Inter x Botafogo

Inter: Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Rômulo, Bruno Henrique, Bruno Tabata e Wesley; Valencia e Borré. Técnico: Roger Machado.

Botafogo: Gatito Fernández; Vitinho, Adryelson, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Almada; Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

Arbitragem para Inter x Botafogo

Ramon Abatti Abel (Fifa-SC), auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Alex dos Santos (SC). VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

Onde assistir a Inter x Botafogo

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em ; Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 19h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 20h, com Vitória x Grêmio ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

A RBS TV e o Premiere anunciam a transmissão.

Como chegam Inter x Botafogo

Inter

O Colorado perdeu a invencibilidade de 16 partidas na última rodada. Contra o Botafogo, a equipe vai fazer a despedida no Beira-Rio. Roger Machado terá o retorno de Borré ao comando de ataque, além de Rômulo, que pode assumir vaga no meio de campo no lugar de Fernando ou Thiago Maia. O zagueiro Vitão, com um desconforto muscular na última partida, é dúvida para o jogo, e Clayton Sampaio é opção.

Botafogo

Com a chance de colocar uma mão na taça e até mesmo se sagrar campeão do campeonato — depende de uma derrota do Palmeiras — o Glorioso vai com força máxima, após o título da Libertadores no final de semana. O único desfalque certo é o goleiro John, que está suspenso. Gatito Fernández receberá a oportunidade.

Ingressos para Inter x Botafogo

Os ingressos estão esgotados para áreas livres e locadas do estádio. Restam ainda ingressos no setor Coração do Gigante. A expectativa é de um público na casa dos 40 mil torcedores.

Os ingressos para o setor Coração do Gigante estão disponíveis no site coracaodogigante.com.br. A bilheteria física, localizada no andar térreo do Edifício-Garagem, funcionará nesta terça-feira (3), das 10h às 17h. No dia da partida, a bilheteria abre às 10h e funciona até o final do primeiro tempo do jogo.