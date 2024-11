O Botafogo venceu o Palmeiras por 3 a 1, nesta terça-feira (26), em São Paulo, em jogo válido pela 36ª rodada, e reassumiu a liderança do Brasileirão 2024. Com gols de Gregore, marcado ao 18 minutos do primeiro tempo, Savarino, aos 27 da etapa final, e Adryelson, ao 43, o time carioca alcançou os 73 pontos e deu um passo importante para a conquista do campeonato.