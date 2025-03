CBF define datas e horários das estreias de Grêmio, Inter e Juventude no Brasileirão 2025, confira

O Brasileirão 2025 começará no dia 29 de março e seguirá até o dia 21 de dezembro.

Os três clubes gaúchos na Série A do Brasileirão já sabem quando darão o pontapé inicial no torneio. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (7) a tabela detalhada da primeira rodada do campeonato nacional.