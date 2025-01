Carille é apresentado no Vasco, trabalha na vinda de reforços e descarta Balbuena

O Vasco apresentou nesta terça-feira o técnico Fábio Carille de forma oficial como o novo treinador do clube. Campeão da Série B do Campeonato Brasileiro com o Santos no ano passado, o treinador tem o desafio de fazer o time carioca voltar a ser competitivo nesta temporada. Em seu primeiro discurso, ele elegeu as principais carências do elenco e comentou sobre os reforços.