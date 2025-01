Buraco que chegou a bloquear parte da Avenida Castelo Branco no acesso a Porto Alegre é fechado

Um buraco na faixa central da Avenida Castelo Branco, na entrada de Porto Alegre, que chegou a causar congestionamento no trecho entre as pontes do Guaíba, já foi fechado. O trânsito voltou a fluir por volta das 15h45min, após os trabalhos terem iniciado ainda na manhã desta quarta-feira.

De acordo com técnicos da CCR ViaSul, o buraco se abriu no começo do dia. O asfalto cedeu no cruzamento com a Avenida Sertório, onde termina a freeway e começa o trecho sob jurisdição do município.

De acordo com os técnicos no local, não foi preciso interrupção total do sentido Interior-Capital da via, mas o estreitamento permaneceu durante o reparo.

Leia Mais Cavalos soltos na Avenida Severo Dullius causam transtorno aos motoristas