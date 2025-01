Unidade de Saúde Cruzeiro do Sul, em Porto Alegre, fecha por tempo indeterminado a partir desta quinta-feira

A Unidade de Saúde Cruzeiro do Sul, no Bairro Santa Tereza, zona sul de Porto Alegre, ficará fechada por tempo indeterminado a partir desta quinta-feira (9). O posto passará por avaliação estrutural.

Durante o período, os moradores da região devem buscar as unidades Osmar Freitas, na Rua Jorge Simon, e Moab Caldas, na avenida de mesmo nome. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, os locais serão reforçados com profissionais das equipes da Cruzeiro do Sul.