Instituto de oncologia de Canoas suspende novos atendimentos 

Atendimentos e consultas do Instituto são realizados no Hospital Nossa Senhora das Graças.

Os pacientes oncológicos de Canoas, na Região Metropolitana, correm risco de ficar desassistidos. Isso porque o Instituto Kaplan, responsável por atendimentos e consultas desta área, anunciou que irá encerrar as atividades no Hospital Nossa Senhora das Graças.

O Instituto Kaplan é responsável pela administração e organização de procedimentos como quimioterapia e consultas. A suspensão, conforme a empresa, ocorre devido à falta de pagamentos por parte do hospital. O valor da dívida não foi divulgado.

O encerramento total do contrato está sendo tratado em processo judicial e ainda não há data para ocorrer. Com isso, os pacientes são orientados a contatar diretamente o hospital Nossa Senhora das Graças.

Uma reunião entre a pasta e o instituto deve ser realizada entre quinta (9) e sexta-feira (10) para tratar do tema. Na próxima semana, o secretário de saúde, Eduardo Bermudez também deve se reunir com representantes do Kaplan.