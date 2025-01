Viroses de verão também podem afetar quem não foi para a praia, alerta especialista

Em Santa Catarina, número de casos de virose chama atenção. Leonardo Sousa / Prefeitura de Florianópolis,Divulgação

Popularmente conhecidas como viroses de verão, as infecções que causam problemas gastrointestinais e sintomas como diarreia e vômito são comuns nesta época do ano. No litoral de Santa Catarina e de São Paulo, o número de casos chama a atenção. Especialista pontua que condição pode afetar até quem não esteve na praia nas férias.

O infectologista e coordenador médico de Governança Clínica da Unimed Vale dos Sinos, Marcelo Bitelo da Silva, explica que as infecções causadas por vírus podem ser transmitidas de diferentes maneiras:

— Esses são os três tipos de viroses: através da ingestão do vírus, que vai ter sintomas gastrointestinais; através da inalação, de certa forma, do vírus, que vai causar doenças respiratórias; e pelo contato direto com lesões causadas por vírus, que vão provocar lesões cutâneas. Também temos as doenças virais transmitidas por mosquitos, como dengue, zika e chikungunya, por exemplo.

No verão, uma série de condições e comportamentos pode propiciar as infecções. Silva cita o aumento no número de aglomerações de pessoas, os problemas de saneamento básico nas cidades litorâneas que enfrentam um aumento de densidade populacional nos meses de veraneio, a balneabilidade da água do mar, o aumento de temperatura e a conservação dos alimentos.

— Na praia, tem a questão do aglomerado de pessoas, que prejudica as condições sanitárias. Mas não é só quem vai para a praia. O aumento da temperatura, conservação dos alimentos, venda de medicamentos por ambulantes e a tendência de as pessoas se hidratarem com água sem procedência de qualidade também podem acabar aumentando o índice dessas infecções durante o verão — acrescenta o especialista.

Sintomas

Os principais sintomas das infecções virais que acometem o trato gastrointestinal são náuseas, vômitos, dor abdominal e diarreia. A desidratação pode ser uma consequência desses primeiros sinais, afirma o infectologista.

— Quando falta líquido no corpo, a pessoa pode piorar. Se for uma pessoa já doente, idosa ou criança pequena, pode ter um agravamento do estado de saúde — alerta.

As infecções respiratórias podem causar dor no corpo, náusea, desconforto abdominal, tosse, dor de garganta e secreção nasal. Há, também, as doenças virais que podem provocar lesões cutâneas, como bolhas, por exemplo, que podem coçar e ficar avermelhadas.

Já os pacientes com as arboviroses, transmitidas pelos mosquitos, apresentarão os sintomas clássicos de cada doença. Febre, dores no corpo, manchas vermelhas na pele, dor de cabeça, cansaço e dor atrás dos olhos podem ser alguns desses sinais.

Como prevenir?

Evite aglomerações

Consuma apenas água potável e tratada com processo de desinfecção por cloro ou outra tecnologia. Além disso, em situações de emergência, recomenda-se fervê-la antes do consumo e antes do preparo de alimentos por no mínimo cinco minutos

Faça gelo apenas com água potável

Higienize bem as mãos antes de comer ou preparar alimentos

Cuide do ambiente em que os alimentos vendidos por ambulantes são preparados ou armazenados

Use repelente