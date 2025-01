Turistas relatam surto de virose no litoral paulista; Guarujá registrou 2 mil casos

Turistas e moradores de cidades do litoral paulista têm reportado sintomas como náuseas, vômitos e diarreia. Apenas em Guarujá, foram realizados mais de 2 mil atendimentos por viroses em dezembro , segundo a prefeitura, e algumas unidades de saúde tiveram o horário de atendimento ampliado.

No TikTok, hashtags como #virose, #Guarujá e #ViroseGuarujá somam dezenas de vídeos publicados nas últimas horas. Relatos semelhantes começaram a surgir também sobre Santos, Ubatuba e Praia Grande. Procuradas, as prefeituras ainda não haviam comentado a situação até a publicação deste texto.

Farmácias do litoral paulista consultadas pela reportagem confirmaram aumento expressivo na demanda por produtos como probióticos, remédios para enjoo e reidratantes orais e uma unidade comentou que alguns itens já estão em falta.

Situação no Guarujá

A Secretaria Municipal de Saúde de Guarujá afirma que o aumento no número de casos de virose é comum nesta época do ano devido a fatores como altas temperaturas, alimentação inadequada, aglomeração de pessoas e maior exposição a alimentos contaminados. Apenas no mês de dezembro, foram realizados 2.064 atendimentos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da cidade.