Vereadora de SP não reeleita retira vaso sanitário de gabinete; sucessor, o ex-BBB Adrilles, brinca que usará "penico comunitário"

Janaína Lima levou vaso sanitário e pia do gabinete embora, deixando o ex-BBB Adrilles, recém-empossado como vereador, sem banheiro. Montagem / TV Globo / Rede Câmara

O ex-BBB Adrilles Jorge (União Brasil), recém-empossado como vereador na cidade de São Paulo, foi surpreendido ao perceber que o banheiro do gabinete que vai ocupar está sem pia e sem vaso sanitário. A razão foi a saída da vereadora Janaína Lima (PP), que ocupava o espaço anteriormente e não conseguiu se reeleger. Ela retirou os itens do espaço ao ir embora.

Conforme informações divulgadas pelo portal g1, Adrilles foi sorteado para ocupar o gabinete 607, localizado no sexto andar da Câmara Municipal de São Paulo, nesta segunda-feira (1°), primeiro dia da nova Legislatura.

— Visitei o gabinete, achei a arquitetura genial. Mas ela tirou tudo. Foi tirado inclusive o vaso e a pia. Ela não disse (que ia retirar). E é uma coisa que nem ela ia dizer, nem eu ia perguntar — declarou.

Procurada pelo g1, Janaína explicou que, ao assumir o gabinete durante o mandato, ainda pelo partido Novo — do qual foi expulsa —, o espaço não contava com banheiro interno. Por isso, realizou uma série de reformas estruturais custeadas com recursos próprios, o que, segundo ela, lhe dava o direito de levar os itens adquiridos ao deixar o cargo (veja nota abaixo).

Adrilles, no entanto, reagiu com bom humor à situação, brincando que sua equipe utilizará "um penico comunitário" enquanto o problema não for resolvido.

— Acho que é uma punição para mim, que sou conservador liberal, ser obrigado a usar o banheiro coletivo. Mas tudo bem. Tendo alguma maneira da minha equipe se aliviar ali perto, está tranquilo. Um trabalho conjunto para estabelecer uma ação de afirmação de uma força maior para que a gente tenha um trabalho mais efetivo — ironizou.

Ele afirmou ainda que levará o caso à presidência da Câmara Municipal para verificar a possibilidade da Casa providenciar a instalação de uma pia e de um vaso sanitário no gabinete.

O presidente eleito da Câmara, Ricardo Teixeira (União Brasil), declarou que nunca havia presenciado uma situação como essa no Legislativo Paulistano. A nova Mesa Diretora está analisando como proceder.

Em nota, Janaína reiterou que os itens removidos foram adquiridos com recursos próprios e destacou seu "compromisso com a ética e a responsabilidade no uso dos bens públicos".

Nota de Janaína Lima

"É nosso dever devolver o gabinete como o recebemos, assegurando que todo o patrimônio público permaneça devidamente registrado e intacto. Nesse sentido, seguindo a orientação da própria Câmara que determina que os itens não pertencentes ao patrimônio devem ser retirados, assim foi feito. Todos os itens retirados do gabinete foram aqueles adquiridos exclusivamente com recursos próprios e que, portanto, não integram o patrimônio da Câmara Municipal, respeitando o critério orientado quando recebi o gabinete.

Todo o patrimônio da Casa está devidamente elencado e conferido pelo setor responsável, garantindo total transparência e conformidade. Além disso, outros itens que também foram fruto de investimento pessoal, como a divisória de vidro, a bancada que circunda a coluna, duas estruturas de cobogó, o teto aberto com instalações elétricas estilo industrial e dezenas de luminárias permaneceram no espaço, à disposição do novo mandatário, conforme sua decisão.

O vereador que assumiu o gabinete manifestou apreço pelo desenho arquitetônico do espaço, que foi transformado em um modelo de coworking durante minha gestão. Fico feliz em saber que ele pretende manter esse conceito, que promove um espírito empreendedor dentro da Câmara. Continuo à disposição para alinhar quaisquer ajustes necessários, sempre buscando preservar o projeto e atender as regras da Casa.