Melo faz malabarismo para justificar defesa da liberdade da expressão enquanto processa vereadores

Dois dias depois de dizer, no discurso de posse, que parlamentares podem usar a tribuna para dizer qualquer bobagem, porque isso é liberdade de expressão, o prefeito Sebastião Melo fez malabarismo verbal nesta sexta-feira (3) para explicar por que está processando vereadores que o criticaram. Em resposta a uma pergunta do jornalista Henrique Ternus sobre a polêmica, afirmou:

— Eu não posso ser o mais brilhante advogado, mas sou militante da área. Até para poder manter a liberdade de expressão, os crimes contra a honra estão estipulados no Código de Processo Penal. Eu não estou processando o vereador Jonas Reis pelas críticas que ele me fez. Ele disse que eu, pessoalmente, estava envolvido com corrupção. É por isso que eu estou processando ele. Não é por liberdade de expressão. Ele vai ter que provar se eu estava. Então, se teve problema na Smed, não foi o prefeito que desviou o recurso. Tem que separar o joio do trigo. A ameaça à liberdade de expressão aqui fica mais uma vez reafirmada. Eu não estou processando ele. Ele tem todo o direito na tribuna, nos seus vídeos, de fazer as críticas. Agora, ele não fez isso. Ele acusou o prefeito de desvio recursos públicos. E é isso que ele vai ter que provar. São coisas bem diferentes, não?