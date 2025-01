"Não condeno e não apoio, nem a ditadura militar, nem a do Fidel Castro", diz Melo após fala polêmica na posse

Durante uma série de visitas do programa Mais Comunidade, que ocorre na manhã desta quinta-feira (2), o prefeito disse que trabalhou muito pela democracia e que lamenta ver que "hoje os homens governam as leis".

— Eu disse, olha, o Honório Lemes foi um tropeiro de 1895 e ele dizia assim: "Eu sonho com país que seja governado pelas leis, que as leis governam os homens e não os homens governam as leis" — cita Melo.

Melo também afirmou que o STF e outras instâncias interpretam as leis "de acordo com a sua conveniência". Ele também pontuou que acha problemático fazer um recorte da fala de qualquer autoridade.

— Eu tô cansado, me criei defendendo a democracia, combatendo ditaduras, mas eu continuo vendo nessa cidade a esquerda defendendo o Nicolás Maduro, defendendo a ditadura do Fidel Castro, defendendo o Stalin, defendendo tantas ditaduras. E outros defendendo ditadura militar. E eu acho que tudo isso é liberdade de expressão. Eu não condeno, eu não apoio nenhuma, nem a ditadura militar, nem a do Castro, nem a do Maduro, nenhuma delas eu defendo — diz Melo.