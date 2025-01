Sebastião Melo toma posse para segundo mandato em Porto Alegre e diz que é um "prefeito mais casca dura"

Aos 66 anos, Melo irá governar a Capital entre 2025 e 2028, um desafiador período de reconstrução da cidade após a histórica enchente de maio de 2024 . Mais do que recuperar o que ainda está degradado, é tempo de preparar as defesas da cidade para o futuro.

— A proteção de cheias é um dos desafios. A educação, o Plano Diretor, o marco regulatório do saneamento, a inovação e tantos outros temas — afirmou Melo, em discurso de 17 minutos .

Com uma gravata dourada, o prefeito adentrou o plenário ombreado pela primeira-dama, Valéria Leopoldino, e pela vice-prefeita, Betina Worm . Embora reeleito, Melo pregou se tratar de um novo momento, em que ele está mais preparado.

— Não é o mesmo governo . É um novo governo, com aprendizado, um prefeito mais casca dura. Um prefeito que enfrentou a covid e a maior tragédia climática do Brasil. Foram momentos difíceis para todos nós. Eu sempre disse que, em uma crise, a melhor decisão sempre é a mais rápida — declarou Melo, lembrando das determinações que emitiu nas madrugadas durante a gestão da catástrofe da enchente.

Melo tem prometido um segundo mandato focado em questões sociais . As prioridades são saúde, educação, assistência social, reconstrução e ampliação do sistema de proteção de enchente.

— Isso vai ser um traço do nosso governo: olhar para a periferia. Se você não apostar na educação e na periferia, o Brasil não tem jeito. As periferias não querem favor. A periferia quer oportunidade, empreendedorismo e quer ter liberdade — discursou Melo.

O mandato também será marcado por outros dois temas relevantes: a concessão do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) à iniciativa privada e a revisão do Plano Diretor , conjunto de normas urbanísticas da cidade, incluindo a altura limite para a construção de edifícios.

Melo afirma que vai enviar projetos de lei à Câmara ainda em 2025 sobre os dois temas. A tendência é de que eles sejam os principais debates do ano no Legislativo .

O clima na sessão foi ameno, mas houve troca de provocações entre os polos da política nacional. Os lulistas tinham cartazes com a inscrição "sem anistia para golpista". Já os bolsonaristas erguiam os dizeres "Fora, Lula".

O primeiro mandato de Melo foi marcado por duas gestões de crise que deixaram traumas. A pandemia de coronavírus, cujo ápice de mortalidade em Porto Alegre aconteceu no início do mandato do emedebista, em 2021, e a enchente de maio de 2024.