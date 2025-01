Melo diz que seu maior desafio é aplicar o dinheiro obtido com financiamentos

A pouco mais de 24 horas de assumir o segundo mandato , o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo , reconheceu no Gaúcha Atualidade que tem um bom problema pela frente: em vez da tradicional falta de recursos, o desafio agora é aplicar o dinheiro dos financiamentos assegurados no final deste ano.

Temendo que se repitam os atrasos ocorridos com as obras da Copa, o prefeito vai reestruturar a administração para criar nas secretarias núcleos específicos de gestão das obras. Nem todas estão concentradas no Escritório de Reconstrução, conduzido pelo secretário do Meio Ambiente, Germano Bremm.