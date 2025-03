Moradores reclamam de acúmulo de materiais em terrenos da EPTC; empresa garante limpeza e promete retirada 

Moradores do bairro São João, na zona norte de Porto Alegre têm reclamado do acúmulo de entulhos em um depósito da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), localizado na Rua Pereira Franco. A reportagem de Zero Hora esteve no local e visualizou uma série de materiais, principalmente de metal, empilhados nos fundos do depósito.