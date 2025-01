Botafogo sofre, mas vence Floresta-CE e carimba classificação à 2ª fase da Copinha

Weliton garantiu vaga do Botafogo. Henrique Lima / Botafogo FR

O Botafogo foi econômico, mas derrotou o Floresta-CE, por 1 a 0, neste domingo (5), na Arena Plínio Marin, e carimbou a classificação para a próxima fase da Copa São Paulo de Juniores. O gol da classificação foi de Weliton, aos nove minutos do primeiro tempo.

Apesar da classificação, o Botafogo sofreu nos dois jogos que realizou até aqui e garantiu os 100% de aproveitamento no detalhe, dando indícios que o alto investimento feito pela SAF no profissional ainda não reflete diretamente nas categorias de base do clube.

O Botafogo é o segundo colocado do Grupo 1 com os mesmos seis pontos do Votuporanguense, que derrotou o Fast Clube por 3 a 1. O time amazonense e o Floresta já não têm mais chances de classificação.

O primeiro tempo começou com o Floresta buscando o gol, mas foi o Botafogo que acabou inaugurando o marcador. Weliton foi acionado em velocidade do campo defensivo. Ele invadiu a área e, cara a cara com o goleiro, jogou no fundo das redes.

O Floresta respondeu e teve grandes oportunidades de empatar. Aos 13, Oliveira apareceu livre dentro da área e cabeceou rente à trave. Aos 26, Rikelme tentou dentro da pequena área e exigiu uma defesa milagrosa do goleiro Luiz Fabiano, o principal responsável pela classificação botafoguense.

O Botafogo administrou o resultado no segundo tempo e conseguiu impedir a pressão do adversário, que teve a sua melhor chance já nos acréscimos. Vinicius invadiu a área e chutou cruzado. A bola, por muito pouco, não entrou no ângulo.

Quem também se classificou foi o Criciúma, que derrotou o Rio Branco-ES por 3 a 1. O time catarinense está no Grupo 4, assim como o Mirassol, que também avançou à próxima fase ao bater o Capitão Poço por 3 a 2.

