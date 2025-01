Gustavo Quinteros tem um guri pronto para lançar no Grêmio em 2025

Assisti à estreia do Grêmio neste domingo na Copinha. Queria ver Gabriel Mec em ação. E vi que o argentino Gustavo Quinteros já tem um talento para lançar no grupo principal em 2025.

O Grêmio enfrentou o Vitória da Conquista, clube da segunda divisão baiana, e fez prevalecer sua força. Aplicou 4 a 0 , sendo que o jogo foi resolvido no primeiro tempo, que terminou com 3 a 0. O adversário impôs pouca resistência, mas passa longe dele a percepção de que o Grêmio tem em Mec um jogador de prateleira das mais altas.

O gesto técnico, a virtude de fazer parecer fáceis movimentos complexos em campo, a capacidade de jogar tanto com a direita, pé preferencial, quanto com a esquerda, a agressividade com a bola sempre de forma vertical, isso tudo independe de quem está do outro lado.