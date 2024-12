A transferência bombástica que abre caminho para as SAFs no futebol argentino

Meio-campista Cristian Medina, 22 anos, irá para o clube de Verón. @criistian_medina / Instagram / Reprodução

O futebol argentino acordou nesta sexta-feira (27) com uma notícia que sacudiu suas estruturas. O meio-campista Cristian Medina, 22 anos, revelação do Boca pagou a sua multa rescisória de US$ 15 milhões e se transferiu para o Estudiantes.

Por trás dessa negociação estrepitosa está a disputa entre o presidente Javier Milei e a AFA pela adoção das SAFs no futebol argentino. O dinheiro para a rescisão de Medina veio do bolso do investidor norte-americano Foster Gillett. Aqui está o golpe de mestre de Milei. Foi ele quem aproximou Juan Sebastián Verón, presidente do Estudiantes, a Gillett, em encontro na Casa Rosada.

Verón e Andrés Fassi, presidente e dono do Talleres, são os dois únicos representantes de clubes favoráveis à entrada de dinheiro estrangeiro no futebol argentino e à liberação para se tornar SAF. A AFA, apoiada pelos clubes, antecipou a reeleição de Chiqui Tapia e manteve posição de manutenção do associativismo.