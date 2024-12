Vini Jr. é eleito melhor do mundo pela Globe Soccer Awards; Neymar também é premiado

Brasileiro foi reconhecido como melhor atacante e melhor jogador de 2024. FADEL SENNA / AFP

Principal jogador brasileiro na atualidade, eleito melhor do mundo pelo The Best 10 dias atrás, Vinicius Junior recebeu mais prêmios nesta sexta-feira (27). Desta vez, a Globe Soccer Awards elegeu o atleta como o melhor atacante e melhor jogador do ano. A premiação, realizada pela Associação Europeia de Clubes (ECA) em conjunto com a Associação Europeia de Agentes de Jogadores (EFAA), ocorreu em Dubai.

Neymar, atacante do Al-Hilal, foi homenageado com o prêmio de carreira. Mesmo lesionado, demonstrou sua gratidão por participar do evento e expressou seu desejo de voltar em breve aos gramados.

A 15ª edição do prêmio também contou com a participação de outros brasileiros, mas que não foram premiados. O atacante Savinho, do Manchester City, por exemplo, concorreu a categoria Melhor Jogador Emergente. Giuliano Bertolucci e Federico Pena representaram o Brasil na categoria Melhor Agente. Edu Gaspar, ex-futebolista brasileiro que atuava como volante, concorreu na categoria Melhor Diretor Esportivo. O Botafogo, campeão da Libertadores e do Brasileirão, concorreu na categoria Melhor Clube Masculino, bem como o Atlético-MG.

Confira a lista de premiados pela Globe Soccer Awards