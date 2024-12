Campanha do Corinthians para quitar estádio ultrapassa R$ 33 milhões, mas busca acelerar arrecadação

A campanha de arrecadação para quitar a dívida da Arena Corinthians, idealizada pela principal torcida organizada do clube, completa um mês com saldo de R$ 33 milhões.

Os organizadores buscam intensificar a arrecadação para alcançar a meta de R$ 710 milhões e quitar integralmente o débito com a Caixa Econômica Federal.

A média diária de doações, que chegou a ultrapassar R$ 2 milhões nos primeiros dias, tem apresentado uma leve desaceleração. Para manter o ritmo e concluir a campanha nos seis meses previstos, a organização planeja intensificar as ações de marketing, contando com o apoio de embaixadores como artistas, ex-jogadores e personalidades do esporte.