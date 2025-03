Os centroavantes de fora que podem solucionar sozinhos o Gre-Nal 445

Braitwaite (E) e Valencia (D) podem ser protagonistas. Montagem sobre fotos de Lucas Uebel e Ricardo Duarte / Grêmio/Divulgação e Inter/Divulgação

O Gre-Nal 445 pode ser decidido por dois "9" de fora. Martin Braithwaite e Enner Valencia serão os jogadores mais avançados de suas equipes na Arena. Soluções importadas em um território em que centroavante é considerado uma instituição.

Há pontos de consonância entre os dois. São jogadores que, pelas características, podem resolver em lances individuais. Via de regra, os centroavantes são dependentes dos seus times. No caso desses dois, as iniciativas baseadas em potência física podem fazer com que encontrem soluções sozinhos.

Enner é mais escolado no Gre-Nal, tem quatro no currículo e um gol marcado, no clássico do returno do Brasileirão de 2023. Braithwaite tem dois clássicos e fez seu primeiro gol no pênalti convertido na Arena, em fevereiro.

O ponto é que o nosso maior jogo conta com dois centroavantes de hierarquia suficiente para assumir o protagonismo. Não é um desafio simples, afinal a história registra nomes como Carlitos, Alcindo, Larry, Dario, André Catimba, Geraldão, Jardel, Christian, Fernandão e Diego Souza, só para citar alguns.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.