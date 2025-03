A responsabilidade que todos nós temos nestes dois Gre-Nais que levarão 100 mil pessoas aos estádios

É preciso deixar que a história se construa no campo. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A onda de calor que nos sufoca nestes dias de Carnaval será fichinha perto da temperatura das duas próximas semanas no mundo Gre-Nal. A escalada de reclamações de arbitragem, condicionamentos, ameaças ao CPF dos juízes e insinuações nos microfones chega às vésperas da final ao seu ápice (persevero que seja o ápice).

Por isso, neste espaço aqui, suplico que dirigentes e também comunicadores norteiem seus comportamentos por uma palavra: responsabilidade. Será fundamental que todos nós, participantes do ecossistema do futebol gaúcho, sejamos responsáveis, ponderados e equilibrados.

O barulho e o alarido dos dirigentes, reverberados em alguns microfones ou perfis nas redes, precisa ter o volume reduzido. Teremos pela frente duas semanas de alta tensão por dois Gre-Nais históricos. Deixemos que a história se construa no campo, com os protagonistas. É lá no campo e entre eles que tudo se resolve.

Precisamos ter muito claro que estamos às vésperas de dois Gre-Nais que levarão mais de 100 mil pessoas aos dois estádios e mobilizará milhões fora dele, Rio Grande afora. Precisamos, mais do que nunca, ser responsáveis, zelar pelo espetáculo e pelos torcedores que enxergam nele um momento de festa e diversão.

