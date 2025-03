A certeza do camisa 10 do Inter nos Gre-Nais da final

Alan Patrick deve voltar aos gramados no próximo Gre-Nal. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O 10 do Inter – Alan Patrick estará no Gre-Nal, podem ficar certos disso. O que muda completamente o panorama do Inter. É como se o time saísse dos matizes de cinza e ganhasse cor nas finais.

Há uma dependência criativa gritante do camisa 10 e capitão. A produção ofensiva acaba impactada, como se percebeu nos dois jogos contra o Caxias. Parece loucura dizer isso depois de o time fazer cinco gols em duas partidas. Porém, o roteiro até construir as vitórias mostra que o caminho foi com obstáculos.

Principalmente, nos dois primeiros tempos, em Caxias e no Beira-Rio. Alan Patrick centraliza as ações, organiza as ideias do Inter e faz o jogo ter clareza. Sem contar que devolve cada um à sua função na fase ofensiva. Sem ele, Bruno Henrique tem de ser mais criativo, Carbonero joga pelo meio e os laterais precisam ser mais efetivos no ataque.

Roger, certamente, respira aliviado com a volta do seu principal jogador no momento decisivo.