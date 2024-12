Ministério do Esporte informa que não enviará recursos prometidos para o projeto Remar para o Futuro

Sede do projeto precisa de melhorias. Renan Mattos / Agencia RBS

Na última sexta-feira útil de 2024, o projeto Remar para o Futuro recebeu a informação de que não terá acesso ao R$ 600 mil prometidos pelo Ministério do Esporte em outubro deste ano. Nove pessoas da iniciativa de Pelotas morreram após um acidente no interior do Paraná no mesmo mês.

O aporte havia sido combinado depois de uma reunião no fim de outubro entre o ministro da pasta, André Fufuca, o deputado Alexandre Lindenmeyer (PT) e a reitora da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Isabela Andrade.

Conforme o ministério, o dinheiro que seria destinado para o Remar para o Futuro pertencia a outra entidade que, momentaneamente, não cumpria com os requisitos necessários. A pasta foi procurada durante a sexta-feira por Zero Hora, mas não retornou aos contatos da reportagem.

"Fui informado que o recurso que seria repassado para esse TED era de outra entidade que não estava respondendo às diligências e o recurso seria retirado e transferido para vocês, porém, a entidade começou a responder às diligências e no momento não tem outro recurso disponível para empenhar", escreveu o técnico do Ministério do Esporte destacado para o assunto.

Em contato com Zero Hora, Fabrício Boscolo, coordenador do projeto, se mostrou contrariado com a decisão do órgão federal.

— O Projeto Remar para o Futuro se sente profundamente desrespeitado, porque quando aquele duro golpe que sofremos foi nos dado, a certeza de apoio irrestrito do governo federal, do governo estadual e do governo municipal em diferentes perspectivas. Agora, no final de 2024, o governo federal foge da sua responsabilidade previamente assumida.

Conforme matéria publicada na data que marcou os dois meses do acidente, a sede do projeto carece de melhorias. Uma rampa, utilizada para transportar os barcos até a água, foi danificada após um temporal e está interditada. O galpão, onde os equipamentos são armazenados, apresenta problemas no telhado. Além disso, a embarcação de apoio usada nos treinamentos também está com problemas.

— Isso impacta diretamente a existência e a realização do Remar para o Futuro, porque é um projeto que necessita de auxílios para que ele possa ser reconstruído e mantido, atendendo jovens da cidade de Pelotas, mudando vida dessas pessoas através do esporte e, principalmente, do ponto de vista do esporte, representando o Brasil em competições internacionais — concluiu Boscolo.

Os organizadores ainda decidem se a equipe vai participar de competições em 2025. Além dos motivos financeiros e logísticos, o fator psicológico dos atletas também é avaliado.

Projeto busca novos talentos

O projeto, que completa 10 anos em 2025, está em busca de novos talentos, com 15 vagas em aberto. As vagas deverão ser preenchidas por estudantes da rede municipal de ensino da cidade. Para ingressar, os jovens devem ter entre 13 e 14 anos em 2025. Além disso, os meninos de 13 anos devem ter altura de no máximo 1m70cm e as meninas, 1m68cm. Já os que terão 14 anos no próximo ano devem ter, no caso dos meninos, 1m75cm no máximo e, das meninas, 1m74cm.