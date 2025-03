Semifinais da Supercopa de Futsal estão definidas; dois gaúchos podem chegar à final

Dieguinho fez dois gols na goleada do Joinville sobre o Fortaleza.

Estão definidas as semifinais da nona Supercopa de Futsal . O Joinville goleou o Fortaleza por 6 a 1 nesta sexta-feira (28) e enfrenta a ACBF neste sábado (1º), às 16h30min.

Os gols do time catarinense foram de Lucas Farias, Dieguinho, duas vezes, Henrique, Robinho e Éder Lima. Valdin descontou para o Laion.

Mais cedo, o Atlântico venceu o clássico gaúcho diante da ACBF por 3 a 0, com gols de Pedrinho, Vilela e Vagner. O Galo de Erechim encara o Fortaleza, às 14h.

Tanto Atlântico quanto Joinville se classificaram com 100% de aproveitamento e em primeiro lugar dos seus respectivos grupos.

Os jogos das semifinais ocorrem no Centro de Eventos Cau Hausen, em Joinville. As duas partidas são transmitidas pelo canal da CBFS TV no YouTube.