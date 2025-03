Torcida do Grêmio ainda pode comprar ingressos para jogo contra o Juventude no Alfredo Jaconi

Grêmio espera lotar o setor da torcida visitante no Alfredo Jaconi. Porthus Junior / Agencia RBS

A torcida do Grêmio ainda tem 145 ingressos disponíveis para o jogo deste sábado (1º), contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A carga total colocada à venda para foi de 1.900 ingressos.

As entradas estão à venda pelo site oficial do clube. O valor é de R$ 160 (inteira) R$ 80,00 (meia). Caso restem ingressos para a hora da partida, na bilheteria, os ingressos serão vendidos a R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia).

De acordo com o Grêmio, em função de problemas técnicos, o site do Juventude chegou a informar que as entradas para a torcida visitante estavam esgotadas. A direção gremista optou por adquirir os ingressos e colocá-los à venda em sistema próprio para evitar problemas.

Juventude e Grêmio se enfrentam a partir das 16h30min pela semifinal do Gauchão. O Tricolor venceu a primeira partida, na Arena, por 2 a 1, e tem a vantagem de jogar pelo empate no confronto de volta.