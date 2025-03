Inter e San Lorenzo não chegam a acordo por Irala, diz imprensa argentina

Volante Irala era alvo do Inter para ser opção no meio-campo.

Jornalistas argentinos informaram em suas redes sociais, na noite desta sexta-feira (28), que o Inter desistiu da contratação de Elián Irala , do San Lorenzo. O volante de 20 anos estava na mira do clube para a janela que acabou de fechar.

César Luis Merlo escreveu no X (antigo Twitter), que, segundo o Inter, o San Lorenzo teria alterado as condições do negócio de última hora. O impasse seria a mudança para "obrigação de compra" no lugar de "opção".