Treinador do Grêmio na Copinha revela que Quinteros já solicitou relatório sobre os atletas do sub-20

Profissional de 50 anos foi contratado em dezembro para comandar a equipe sub-20 do Tricolor. Grêmio / Divulgação

O Grêmio inicia neste domingo (5), às 15h, mais uma jornada em busca do título inédito da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O primeiro jogo será contra o Vitória da Conquista, da Bahia, em Guaratinguetá.

O time será comandado por Fabiano Daitx, 50 anos, técnico com muitos trabalhos desenvolvidos no interior gaúcho, contratado pela direção gremista em dezembro do ano passado com a missão de treinar a equipe sub-20.

Em participação no Show dos Esportes desta quinta-feira (2), na Rádio Gaúcha, Daitx falou sobre a expectativa para o torneio e também sobre Gustavo Quinteros, novo técnico do elenco principal do Grêmio. Ele afirmou que ainda não teve contato direto com o treinador, mas garantiu que Quinteros já pediu informações sobre os atletas do sub-20.

— Ele solicitou um relatório de todos os atletas que estão aqui. Na minha conversa com a coordenação, entendo que o desejo é justamente de ter um contato direto. E eu acredito que a gente, retornando (depois da Copinha), teremos diariamente esse trabalho. Estou aqui para contribuir no processo. Então, tudo aquilo que a gente puder fazer, vamos fazer, e estou muito contente com essa situação, de fazermos parte de uma estrutura do tamanho da responsabilidade que é a de treinar o Grêmio.

Segundo Daitx, o plantel atual da base é muito bom, tanto técnica quanto fisicamente:

— Individualmente, são atletas de ponta e a gente tem que formar um time para ser competitivo. É o que a gente escuta hoje do profissional e estamos tentando colocar aqui. A marca do Grêmio sempre foi ser uma equipe competitiva.

Ele também projetou a participação gremista na Copinha 2025.

— É uma competição importantíssima. É o último estágio desses atletas e uma competição que exige muito. A expectativa é muito boa. Espero que nesse momento a gente consiga contribuir. Fazer com que o jogador se comprometa em buscar um título, que é inédito para o Grêmio — considerou o comandante.

Em seu grupo na Copinha, o Tricolor ainda conta Porto Vitória e Atlético Guaratinguetá como adversários. Os duelos ocorrem nos dias 8 e 11, respectivamente.