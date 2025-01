Cota única com desconto do IPTU de Passo Fundo vence quarta-feira

A emissão da guia da primeira cota única do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) já pode ser realizada pelos contribuintes, com vencimento na próxima quarta-feira (8). A guia é emitida diretamente pelo site da prefeitura ou pelo aplicativo Cidadão Online — Passo Fundo.

Além do pagamento online, outra novidade do IPTU 2025 é a possibilidade de fazer o pagamento via Pix, utilizando o QR Code gerado na guia de pagamento.

Prazos e descontos

Como acessar a guia online do IPTU

Outra opção é utilizar o aplicativo Cidadão Online Passo Fundo . Nele é necessário selecionar "Menu" e fazer um cadastro usando e-mail e outros dados, ou acessar utilizando os dados do portal.gov do governo federal.

Com a conta criada, o próprio sistema já tem as informações do contribuinte e é possível clicar na aba de IPTU para ver o valor do imposto e descontos.