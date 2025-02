Energético criado exclusivamente para mulheres será lançado em Passo Fundo

Um energético criado exclusivamente para mulheres : esse é o novo produto que entra no mercado de Passo Fundo a partir de 7 de março, véspera do Dia Internacional da Mulher. A iniciativa será lançada em evento de empreendedorismo feminino na data.

A bebida foi criada pela psicóloga e administradora de empresas Simone Luz. Ela é líder do movimento “Bem Mulher”, que dá nome ao produto. O mote do energético é "fornecer energia feminina para conquistar o que quiser".

— A energia do Bem Mulher sempre foi algo que as participantes comentam: a vibração, o impulso, a motivação que sentem durante e depois do evento. Foi assim que surgiu a ideia de materializar essa energia em um produto que representasse essa força feminina — detalha a idealizadora.