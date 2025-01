Bolão de Passo Fundo acerta 28 vezes a quadra na Mega da Virada e leva prêmio de R$ 30,4 mil

Caixa demora até dois dias úteis para efetuar o pagamento dos prêmios da loteria federal. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O hiper bolão criado em Passo Fundo, no norte gaúcho, acertou 28 vezes a quadra na Mega da Virada, cujo sorteio milionário aconteceu na noite de terça-feira (31). O prêmio total conquistado pelo grupo é de R$ 30.409,12, mas os participantes vão receber no máximo R$ 126,70.

Ao todo, o bolão apostou R$ 204.160,00 na Mega Sena e os acertos aconteceram em cartões de aposta de 12 dezenas. Com 190.779 apostas ganhadoras em todo o país, o prêmio pago para a quadra na Mega da Virada é de R$ 1.086,04.

Mas apesar do prêmio garantido, os participantes não devem receber nem mesmo o valor que investiram em sua aposta. Isso porque os R$ 30,4 mil serão divididos entre as cotas de cada jogo, e os acertos aconteceram em bolões de 240 cotas, 2 mil cotas e 20 mil cotas.

A advogada Patrícia Alovisi, uma das idealizadoras do bolão "Vai que dá", explica que quem apostou R$ 1.000 receberá R$ 126,70, enquanto quem apostou R$ 120 leva R$ 15,20. Já quem apostou R$ 12,50 garantiu apenas R$ 1,52 do prêmio pago pela quadra.

O grupo ainda está se organizando para informar todos os ganhadores sobre os prêmios recebidos. A Caixa Econômica Federal informou que os valores são depositados em dois dias úteis.

O resultado, contudo, já é melhor do que a primeira edição do bolão “Vai que dá”, que em 2023 arrecadou R$ 150 mil. Na ocasião eles fizeram 846 apostas e acertaram 36 vezes o máximo de três números.

Seis dezenas no mesmo cartão

Em diferentes jogos, grupo acertou as seis dezenas da Mega da Virada 2024. BVQD / Reprodução

Oito apostas vão dividir o prêmio de R$ 635,4 milhões da Mega da Virada 2024, o maior prêmio da história do sorteio, que ocorre desde 2008. As dezenas sorteadas foram 01 - 17 - 19 - 29 - 50 - 57.

E um fato curioso chamou a atenção da idealizadora do bolão de Passo Fundo: os seis números sorteados apareceram em um mesmo cartão de três apostas, mas em jogos diferentes. No primeiro jogo o bolão acertou as dezenas 01 e 50, já no terceiro jogo apareceram 17, 19, 29 e 57.

Com o resultado, considerado positivo, a terceira edição do hiper bolão da Mega da Virada já está confirmada para 2025. Com a meta de arrecadar R$ 400 mil, o grupo não deve parar até levar o prêmio milionário.

— A meta é jogarmos R$ 300 mil, com uma aposta de 20 dezenas em um cartão e mais R$ 100 mil em cartões menores. Em fevereiro já lançaremos no site para quem quiser pagar mensalmente — destaca Patrícia Alovisi.

Inteligência artificial

Através de uma plataforma digital, a ideia do bolão de Passo Fundo é dobrar as chances de acerto. O grupo trabalha com diferentes estratégias, usando uma inteligência artificial desenvolvida só para analisar os jogos da loteria federal.

O software escolhe os números a partir de estatísticas dos sorteados com mais frequência, sem repetir as sequências dos outros jogadores do bolão. A participação é feita pelo site do bolão “Vai que dá”, a partir de cotas de diferentes valores.