"Eu não estou rica, eu tenho que trabalhar", diz mulher que comemorou suposta vitória na Mega da Virada

Um sonho que durou apenas alguns minutos. Era por volta das 20h30min da terça-feira (31) quando a técnica de enfermagem Josiane Bittencourt, que trabalha em um hospital de Passo Fundo, no norte gaúcho, conferiu os números da Mega da Virada e achou que tivesse ganhado o prêmio.

As dezenas sorteadas neste ano foram 01 - 17 - 19 - 29 - 50 - 57. No "cartão premiado" de Josiane todos estes estavam circulados. Ao checar o jogo com os colegas de plantão, o grupo achou que bastava os números estarem no bilhete para ser premiado.

— Eu e mais alguns colegas assistimos o ao vivo do sorteio. Ao conferir, começamos a acertar um, dois, três, quatro, e no quinto a colega do lado parou de conferir o bilhete dela e veio para o meu. Acertamos o último número no bilhete e não deu pra segurar. Falei "ganhei na Mega Sena" — conta Josiane.

O que eles não sabiam é que os números estavam em jogos diferentes e não na mesma linha, conforme exige o regulamento. Cada sequência de números na horizontal corresponde a um jogo. Para ganhar, Josiane teria que ter acertado seis números no mesmo jogo, o que não aconteceu.

O vídeo do momento da descoberta, gravado pela médica Nathália Dal-Ros, viralizou no TikTok e já soma 88,7 mil curtidas e mais de 11 mil compartilhamentos (confira o vídeo abaixo).

— Eu comecei a gravar porque pensei "depois você vai estar em Paris e vai querer ver como tu ganhou e qual foi a tua reação". Eu acabei gravando e ela já me disse de imediato para não divulgar porque iam raptar ela e roubar o cartão (risos) — relembra a médica.

Balde de água fria

A técnica de enfermagem entrou em um bolão com outras 27 pessoas de uma cidade vizinha. Ela conta que foi quando uma das outras participantes do bolão enviou a mensagem "Não foi dessa vez", que a dúvida bateu.

— Foi aí que eu perguntei para o meu irmão como que funcionava. Questionei se a colega do bolão não tinha os mesmos números que eu. Como que eu ganhei e ela não? Pedi para ele olhar o bilhete. Ele olhou e me disse "Não foi dessa vez. Tu conferiu como bingo, mas é linha por linha". Eu disse para ele me levar de volta para o trabalho que eu preciso trabalhar. Eu não estou rica, eu tenho que trabalhar. Vamos para o plantão — relembra.

Josiane conta que os planos para o destino do dinheiro já estavam pensados. Um deles era fazer uma viagem para Paris com a mãe.

— Eu tenho dois filhos, três netos e uma mãe de 80 anos que sempre quis conhecer Paris. Uma das coisas seria viajar com ela. Também teria dado casa própria para os meus filhos, endireitar um pouco a família, quem precisasse. Essa era minha concepção, era ajudar a família. Mas, vamos continuar jogando, porque a esperança é a última que morre — conta.