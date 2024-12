Passo Fundo segue a tendência nacional e tem Helena como o nome mais popular de bebês em 2024

Popularidade segue uma tendência nacional e estadual roli seeger / Stock.xchng

Um nome feminino se mantém há cinco anos como o queridinho dos pais em Passo Fundo, no norte do RS. Com 59 registros, Helena foi a preferência entre os registros de 2024.

A popularidade segue uma tendência nacional e estadual, conforme o levantamento da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado do Rio Grande do Sul (Arpen).

O ranking dos nomes mais populares de 2024 ainda coloca Miguel em segundo lugar, com 48 registros, seguido de Cecília, com 46 (veja o ranking abaixo).

A lista de nomes masculinos também mostra Heitor e Davi, com 32 registros cada. Nos femininos também estão Heloisa, com 39, e Maitê, com 33.

Nomes como esses unem tradição e influência de personalidades digitais, sendo uma tendência observada nos últimos anos. Os pais têm optado por nomes curtos, simples e de fácil pronúncia, como explica o presidente da Arpen no Estado, Sidnei Hofer Birmann:

— Os nomes mais registrados em bebês nascidos no Estado revelam tendências culturais e preferências regionais. Isso refletem nossa identidade local, de como os gaúchos expressam suas tradições e influências por meio da escolha de nome.

Os 10 nomes mais registrados em 2024 em Passo Fundo

Helena: 59 registros Miguel: 48 registros Cecília: 46 registros Heloísa: 39 registros Maitê: 33 registros Heitor: 32 registros Davi: 32 registros Gael: 31 registros Joaquim: 30 registros Antonella: 29 registros

Ranking dos nomes masculinos

Miguel: 48 registros Heitor: 32 registros Davi: 32 registros Gael: 31 registros Joaquim: 30 registros Matteo: 28 registros Arthur: 27 registros Ravi: 26 registros Samuel: 23 registros Noah: 23 registros

Ranking dos nomes femininos