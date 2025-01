Mais de 40 mil fiéis são aguardados na Romaria de Monsenhor Benvegnú, em São Domingos do Sul

Prefeitura de São Domingos do Sul / Divulgação

Evento deve receber fiéis de diversas partes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e até Mato Grosso.

O município de São Domingos do Sul, no norte gaúcho, se prepara para mais uma edição da tradicional Romaria Vocacional em honra ao Servo de Deus Monsenhor João Benvegnú. A 39ª edição ocorre de 1º a 5 de janeiro e deve atrair um público superior a 40 mil pessoas, mais do que em edições anteriores.