Sabalenka vence Bouzkova e avança às semifinais em Brisbane

A número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, que vai lutar por seu terceiro título consecutivo do Aberto da Austrália neste mês de janeiro, se classificou nesta sexta-feira (3) para as semifinais do torneio WTA 500 em Brisbane ao derrotar Marie Bouzkova (44ª).

"Com fome" de títulos e "pronta" para encarar o primeiro Grand Slam do ano, a bielorrussa de 26 anos superou a adversária tcheca, a quem venceu em dois sets com parciais de 6-3 e 6-4.

Sabalenka vai enfrentar nas semifinais uma das jovens mais promissoras do tênis: a russa Mirra Andreeva, de 17 anos e 16ª do mundo. Andreeva venceu a tunisiana Ons Jabeur em dois sets, por 6-4 e 7-6 (7/2), também nesta sexta-feira.

Determinada a permanecer no trono do tênis mundial, Sabalenka buscará o tricampeonato do Australian Open (que será disputado de 12 a 26 de janeiro), feito que nenhuma tenista conseguiu desde Martina Hingis entre 1997 e 1999.

-- Torneio WTA-500 de Brisbane:

. Simples feminino - Quartas de final:

Aryna Sabalenka (BLR/N.1) x Marie Bouzková (CZE) 6-3, 6-4

Mirra Andreeva (RUS/N.8) x Ons Jabeur (TUN) 6-4, 7-6 (7/2)

Polina Kudermetova (RUS) x Ashlyn Krueger (EUA) 7-6 (7/5), 6-3

Anhelina Kalinina (UCR) x Kimberly Birrell (AUS) 4-6, 6-1, 7-5