Jason de Souza Junior, chef de cozinha e ex-participante do "MasterChef", foi preso na quarta-feira.

O chef de cozinha Jason de Souza Junior , ex-participante do reality show MasterChef, foi preso em flagrante suspeito de estuprar uma menina de 12 anos em Florianópolis (SC). O crime teria ocorrido próximo à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), na tarde de terça-feira (31).

A prisão foi realizada pela Polícia Militar de Palhoça , na Grande Florianópolis, na quarta-feira (1º). Segundo o delegado Cléber Serrano, responsável pela ocorrência, as investigações correm em sigilo uma vez que se trata de crime sexual.

Procurada pela reportagem, a defesa do cozinheiro afirmou que conversará com ele para entender o ocorrido e apresentar respostas. O advogado Marcos Paulo Poeta dos Santos informou que Souza está no Presídio da Agronômica, na capital catarinense, e passará por audiência de custódia nesta quinta-feira (2).