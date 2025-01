Mulher tem casa em Capão da Canoa usada no golpe do falso aluguel; saiba como se proteger

Marlene Gottschalk instalou placa alertando que o imóvel tem sido usado por golpistas. Vitor Rosa / Agencia RBS

Uma mulher teve a casa em Capão da Canoa, no Litoral Norte, usada no golpe do falso aluguel. De acordo com a despachante Marlene Gottschalk, 60 pessoas já a procuraram dizendo que foram vítimas.

Diante da reincidência do ocorrido, ela tomou uma atitude inusitada: colocou uma placa alertando que o imóvel tem sido usado por golpistas.

— A minha casa está sendo alvo de golpistas, oferecendo na internet como se fosse deles. Fico surpreendida quando as pessoas me ligam dizendo que alugaram, que fizeram pix. E é muito angustiante, porque eu não consigo ajudar — diz Gottschalk.

A casa com piscina e área ampla atrai quem está à procura de um lugar na praia. Veranistas da Serra e da Região Metropolitana se deslocam na tentativa de alugar o imóvel.

— Veio pessoal de Uber de Novo Hamburgo, veio pessoal de Caxias do Sul com criança. Tem pessoas idosas, pessoal que estava aguardando outros que iam chegar na rodoviária — conta a proprietária.

Marlene Gottschalk registrou ocorrência nas delegacias de Capão da Canoa e de Canela. Um inquérito policial foi instaurado, e o caso está sob investigação.

Professor escapou do golpe

Morador de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, o professor Leandro de Araújo contou à RBS TV que, para atrair as vítimas, os golpistas oferecem os falsos aluguéis por preços "um pouco abaixo do valor de mercado":

— Como é que eu descobri que era golpe? Ele pede a metade do valor na assinatura do contrato e o restante seria na entrega das chaves. Só que ele começou a fazer uma pressão antes da entrega das chaves pelo restante, supostamente porque ele precisaria fazer uma melhoria na casa.

Investigação

Conforme a Polícia Civil, 41 ocorrências do tipo estão sendo investigadas. As cidades com maior número de registros são Capão da Canoa, com 16, Tramandaí, com 10, e Torres, com 7 (veja detalhes abaixo).

A delegada regional Sabrina Deffente diz que o número caiu em comparação ao ano passado. No entanto, pode haver subnotificação dos casos por quem não registra. A polícia reforça que é preciso estar atento aos valores anunciados.

— A maioria das pessoas acaba caindo atraída por duas coisas. Pelo valor, que muitas vezes é mais atrativo que outros imóveis. E pela própria conduta do estelionatário, que chega em um determinado momento e fala assim: "tem mais cinco querendo esse imóvel, então, se tu não fechar comigo, eu vou locar para outro" — pontua a delegada.

Investigações sobre golpe do aluguel no Litoral Norte