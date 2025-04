Obra de novo trevo na RS-324 em Passo Fundo deve começar em abril

Valor final investido no trevo será de R$ 18,2 milhões. Gabriel Quadros / Agencia RBS

As obras para construir o novo trevo da RS-324 no acesso ao Distrito Industrial, em frente ao Gran Palazzo, em Passo Fundo, tem previsão para começar em abril.

A estimativa da prefeitura leva em conta os prazos determinados no contrato assinado entre o município e a empresa Traçado, que venceu a licitação. A ordem de serviço deve ser emitida nos próximos dias e estabelece prazo de 10 dias para início das obras.

O prazo para conclusão das obras é de 12 meses, podendo ser prorrogado por no máximo seis meses, mediante justificativa.

O valor final investido no trevo será de R$ 18,2 milhões, R$ 2,7 milhões a menos que o edital anterior, que passou por fiscalização e orientação do Tribunal de Contas do Estado (TCE) com auxílio do Controle Interno, Secretaria de Obras e Departamento de Licitações da prefeitura.

A análise identificou uma série de lacunas no edital de licitação, como parâmetros e métricas adotados na formação da planilha orçamentária, quesitos relativos a exigências técnicas de futuros licitantes e utilização de insumos técnica e economicamente menos vantajosos para o Executivo.

Para adoção das melhorias propostas, o antigo edital foi anulado em janeiro e uma nova licitação foi publicada em fevereiro. O resultado foi homologado em 19 de março.

Melhorias

O novo trevo, com 1,64 quilômetros de extensão (do km 173 ao 175), é uma demanda aguardada pela comunidade local, principalmente trabalhadores e empresários que transitam diariamente no trecho.

A obra visa aumentar a segurança e reduzir acidentes na região. É considerada um marco para o Distrito Industrial Valinhos, onde operam 22 empresas e mais de 2 mil trabalhadores.