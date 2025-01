Chef de cozinha e ex-participante do "MasterChef" teve prisão convertida em preventiva. Reprodução / Instagram

Jason de Souza Júnior, chef de cozinha e ex-participante do reality show MasterChef, foi preso em flagrante na quarta-feira (1º) por suspeita de estuprar uma menina de 12 anos em Florianópolis (SC). O crime teria ocorrido próximo à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), na tarde de terça-feira (31).

A prisão foi realizada pela Polícia Militar de Palhoça, na Grande Florianópolis. Na quinta-feira (2), a Justiça converteu a prisão em preventiva.

À Zero Hora, a defesa de Jason disse que o cozinheiro nega todas as acusações apresentadas. Conforme o advogado Marcos Paulo Poeta dos Santos, a menina e Jason teriam se conhecido em um aplicativo de namoro, e ela teria mentido a idade. Segundo uma parente da vítima, o ex-participante do MasterChef é "um estranho para todos" da família.

Quem é Jason de Souza Júnior

Sexto colocado da nona temporada do MasterChef, realizada em 2022, o chef de cozinha Jason de Souza Júnior está preso no Presídio da Agronômica, em Florianópolis (SC), por suspeita de estuprar uma menina de 12 anos.

Como teria ocorrido o crime

Conforme relatos à polícia, a família estava nos preparativos para celebrar o Ano-Novo quando a menina teria saído para colocar o lixo fora e teria sido abordada em frente de sua casa, nas proximidades da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em Florianópolis (SC), por um homem com as mesmas características físicas de Jason. A menina teria sido obrigada a entrar em um carro e estuprada com uma arma apontada para cabeça.

— Ele chamou e já mostrou a arma, disse que era para ela entrar no carro ou ia morrer — disse a tia da menina em entrevista à reportagem da NSC TV.

Segundo o delegado à frente do caso, Cleber Serrano, depois de o homem cometer o crime, teria deixado a menina novamente na região próxima à casa dela. A vítima teria ficado cerca de 40 minutos sob posse do suspeito.

A família ainda disse que o cozinheiro teria ameaçado a menina e pedido que fingisse que nada aconteceu. A garota foi conduzida por familiares até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência e passou por exames médicos que constataram o abuso.

Como o ex-Masterchef foi identificado

A vítima teria reconhecido Jason pela barba e por uma cicatriz na barriga, conforme o delegado Cleber Serrano. Após o registro do boletim de ocorrência, a Polícia Civil identificou a placa do carro que teria sido usado durante o crime, e o veículo estaria registrado em nome de Jason.

Quando ocorreu a prisão

Em um primeiro momento, Jason não foi encontrado em casa. A prisão ocorreu só na manhã de quarta-feira (1º). O advogado Marcos Paulo Poeta dos Santos disse que Jason ficou em silêncio durante o interrogatório por orientação dele, que estava em viagem ao Exterior quando seu cliente foi preso.

Na quinta-feira (2), a Justiça converteu a prisão em preventiva. Jason está detido no Presídio da Agronômica, em Florianópolis (SC). O delegado Cléber Serrano, responsável pelo atendimento da ocorrência, afirmou que o caso está em sigilo uma vez que se trata de crime sexual.

O que diz a defesa de Jason

O advogado de Jason, Marcos Paulo Poeta dos Santos, disse que o cozinheiro nega todas as acusações. Segundo a defesa, a menina de 12 anos e Jason teriam se conhecido em um aplicativo de namoro, e ela teria mentido a idade. O advogado do cozinheiro ainda disse que não houve ameaça, que tudo foi consentido e que Jason não estava armado.

— A arma foi uma invenção dela (da menina) ou de algum familiar. A menor não foi ouvida. A arma não existe, não foi apreendida, não estão procurando e sequer foi citada na denúncia.

Uma câmera de videomonitoramento registrou o carro identificado como sendo do ex-participante do MasterChef em frente à casa da menina. Conforme a defesa, a garota teria convidado Jason para entrar na casa.

— Ela convida ele para entrar. Ele não entrou. Então, ela entra no carro. Ele estava na parte inferior. Sequer teria ângulo para mostrar uma arma — afirmou o advogado Marcos Paulo Poeta dos Santos.

A defesa de Jason questionou por que os celulares da vítima e do acusado — onde constariam as conversas em aplicativo de relacionamento — não foram recolhidos para perícia. O advogado também pontuou que, investigando o celular, seria possível saber com quem cada um falou, onde estiveram e se há outra suposta vítima.

Santos também encaminhou uma nota na qual reforça a presunção de inocência e pede que seja aguardado o desenrolar das investigações (veja íntegra abaixo).

O que a lei diz sobre estupro de vulnerável?

Conforme a Polícia Civil, Jason foi preso pelo crime de estupro de vulnerável. O Código Penal define estupro de vulnerável como ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos.

Veja a íntegra da nota da defesa:

A defesa de Jason de Souza Júnior, ex-participante do programa MasterChef Brasil, vem a público esclarecer que ele nega as acusações e está colaborando com as autoridades. Jason conheceu a suposta vítima por meio de um aplicativo de namoro, onde ela informava em seu perfil uma idade superior à que realmente tinha.

Até o momento, a suposta vítima não foi formalmente ouvida, e a denúncia foi baseada apenas no relato de sua mãe. A defesa está pedindo ao juízo diligências complementares, incluindo a análise das interações anteriores entre as partes, que podem trazer uma nova perspectiva ao caso.

Reafirmamos a presunção de inocência e pedimos que aguardem o desenrolar das investigações sem conclusões precipitadas.

Estamos finalizando uma petição para enviar ao juiz. Ainda hoje apresentaremos uma nova nota com atualização do caso.

Marcos Paulo Poeta dos Santos