Polícia procura suspeito de invadir casa e esfaquear duas crianças em Vale do Sol

A Polícia Civil investiga ataque com faca na noite de domingo (5) na cidade de Vale do Sol, no Vale do Rio Pardo. Um homem invadiu uma residência, na localidade de Formosa, por volta das 21h e atingiu duas crianças , de seis e nove anos.

Os dois meninos, que são irmãos e estavam sozinhos em casa no momento do ataque, tiveram ferimentos no couro cabeludo, no peito, no pescoço, abdômen e orelhas.