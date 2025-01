Filha de Juliano e Letícia Cazarré tem alta hospitalar após quase duas semanas na UTI

Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, o ator agradeceu o apoio e as orações durante a internação de Maria Guilhermina.

No começo de dezembro, Letícia havia comemorado a melhora de Maria Guilhermina, que deixou de utilizar o aparelho respirador no dia a dia . Além da criança de dois anos, a stylist e Juliano têm outros cinco filhos.

A Anomalia de Ebstein atinge apenas uma a cada 20 mil crianças recém-nascidas. A síndrome, uma má-formação na válvula tricúspide do coração, afeta o fluxo de sangue no corpo. Com isso, as crianças podem ter insuficiência cardíaca.