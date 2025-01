Com Nenê e mais quatro reforços, Juventude dá sequência à pré-temporada

Nenê inicia terceira temporada com a camisa alviverde. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

O elenco do Juventude vai se encorpando para os trabalhos da pré-temporada que iniciaram na última sexta-feira (3). O meia Nenê realizou nesta quarta-feira (8) o primeiro treino junto aos demais atletas. A atividade contou ainda com quatro caras novas de atletas que ainda não foram anunciados oficialmente, mas que serão reforços do Verdão em 2025.

Nenê havia sido liberado da apresentação oficial do grupo e retornou a Caxias do Sul na segunda-feira (6). Nesta quarta-feira (8), o camisa 10 participou das duas atividades realizadas pela comissão técnica.

Além dele, 12 reforços contratados já treinam normalmente no CT alviverde. As quatro últimas novidades a iniciarem os trabalhos foram o goleiro Gustavo, ex-Criciúma, o zagueiro Cipriano, que estava no Apoel, do Chipre, e os atacantes Giovanny Bariani, que estava na China, e Petterson Novaes, que pertence ao Flamengo e estava no Estrela Amadora, de Portugal.

Goleiro Gustavo realizou primeiro treino no CT do clube nesta quarta-feira (8) após concluir saída do Criciúma. Rafael Rinaldi / Agencia RBS

— Estamos procurando receber da melhor maneira possível o pessoal que chegou, para deixá-los entrosados com a gente. E fazer um grupo muito unido, muito qualificado. Dá pra ver que quem chegou tem qualidade e vão nos ajudar a ter um ano muito bom, conseguindo as metas que o Juventude planeja — avaliou o atacante Gabriel Taliari.

Negócio desfeito

O vazamento da informação do interesse do Juventude para a vinda do zagueiro Michel, de 21 anos, do Palmeiras acabou atrapalhando o desfecho da negociação, segundo os dirigentes.

O defensor destaque da base palmeirense não vem mais para o Alfredo Jaconi. O Verdão ainda estuda as vindas de mais um zagueiro, um volante e um centroavante.

Jogo-treino confirmado

Antes de encarar o Boca Juniors em amistoso internacional marcado para o dia 15, na Argentina, o elenco de Fábio Matias fará um jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas no próximo sábado (11), no CT alviverde, a partir das 15h30min.

— O ritmo dos treinos é intenso. Viemos num período de vinte e poucos dias parados também. Então, a gente espera retomar essa forma física mais rápido porque o Campeonato Gaúcho está batendo na porta e esperamos começar da melhor maneira possível — apontou Taliari.

Elenco do Juventude:

Goleiros: Gustavo, Marcão, Zé Henrique e Dida**

Laterais-direitos: Reginaldo e Ewerthon;

Laterais-esquerdos: Alan Ruschel, Felipinho e Marcos Paulo;

Zagueiros: Danilo Boza, Rodrigo Sam*, Abner, Cipriano e Adriano Martins;

Volantes: Jadson, Dudu Vieira, Kelvi, Davi Góes, Caíque* e Peixoto*;

Meias: Mandaca, Jean Carlos, Luiz Henrique**, Pedro** e Nenê;

Atacantes: Giovanny Bariani, Gabriel Taliari, Erick Farias, Ênio, Vitor Pernambuco, Emerson Batalla, Petterson Novaes, Gilberto, Caíque e Wictinho** .