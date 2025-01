"O meu sonho é um dia ser presidente do Caxias", revela empresário da Serra 

Neco Argenta participou da apresentação da comissão técnica de 2025 junto do presidente Roberto de Vargas e do vice Maurício Grezzana. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

Conselheiro Grená, o empresário Neco Argenta foi o entrevistado do programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, na noite de terça-feira (7). Em sua fala, o integrante do grupo gestor do Caxias comentou sobre diversos assuntos, como a organização do clube dos últimos anos, a temporada de 2025, o mundo das Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs) e também revelou um sonho.

Dirigente influente nas últimas gestões do Caxias, Neco Argenta é um conselheiro ativo no Estádio Centenário. Ao ser questionado se algum dia pretende assumir a presidência do clube, ele revelou um desejo antigo:

— O meu sonho é um dia ser presidente do Caxias. Chegou a minha hora? Eu ainda não conseguiria fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Hoje, eu lidero um grupo de dez empresas, muita coisa para ser organizada, mas é um sonho que eu tenho. Apareceram várias oportunidades e se um dia o momento meu e o momento do Caxias se encaixarem, eu procurarei dar um pouquinho do meu tempo, da minha vida, para um clube que é a minha paixão desde sempre — comentou o empresário, que completou:

— Eu já dediquei 11 anos do meu tempo aqui em Flores da Cunha quando fui presidente da Apae. Já dou o meu tempo possível que eu tenho para o Caxias, mas se eu tiver esta condição, um dia eu gostaria de ser presidente.