Para ganhar ritmo e entrosamento, volante do Caxias projeta terceiro teste grená na pré-temporada

Volante Lorran atuou em sete jogos na temporada passada pelo Brusque. Vitor Soccol / Caxias / Divulgação

Cara nova na temporada Grená, o volante Lorran conhece bem o Rio Grande do Sul e também o técnico Luizinho Viera. O volante trabalhou com o treinador quando defendeu as cores do Ypiranga e foi um dos destaques do canarinho.

Com dois atletas da posição de fora dos últimos treinos, Mantuan e Vini Guedes, Lorran deve ganhar a oportunidade de começar o último teste previsto da pré-temporada. Nesta quinta-feira (9), às 19h, o Caxias enfrenta o Caravaggio, em Nova Veneza-SC.

— Precisamos de ritmo para chegar bem no campeonato. E também o entrosamento do time é muito importante. Esperamos fazer mais um grande jogo e lógico, já quer sair vencedor dos amistosos, para se acostumar com a vitória. Vai ser muito importante para a preparação do campeonato — declarou o volante, que prefere atuar na primeira função do meio-campo:

— Como primeiro volante já tem algum tempo que eu tenho exercido essa função, mas também se precisar de segundo volante. Hoje não está tendo muito essa questão do primeiro e segundo volante, mas gosto de participar bastante da saída de bola, também da marcação. Já estou acostumado com isso, então para mim é mais legal de jogar.

O provável time do técnico Luizinho Vieira tem Thiago Coelho; Thiago Ennes, Douglas, Lucas Cunha e Marcelo Nunes; Lorran, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos; Richard, Calyson e Welder.

GAUCHÃO

Com experiência nas categorias de base do Fluminense e Atlético Mineiro, o volante grená vai ter mais um estadual pela frente. Será seu terceiro Campeonato Gaúcho. Ele conhece as dificuldades e a rivalidade no interior.

— A gente sabe da dificuldade que é o Campeonato Gaúcho, não vai ser um campeonato fácil, mas vamos procurar manter o de bom que a gente teve lá no Ypiranga e melhorar aquilo que precisa, porque a gente sabe que quanto mais joga aqui, mais visto vamos ser — destacou o atleta Grená.

Ao contrário do Gauchão de 2023, quando Lorran, defendeu o Ypiranga, o campeonato de 2025 terá uma primeira fase com apenas oito jogos e não mais 11.