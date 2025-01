Multicampeão retorna à ACBF e será coordenador técnico

Jarico está de volta à ACBF para a temporada 2025. O ex-treinador será coordenador técnico e supervisor da equipe. Natural de Estrela, no Rio Grande do Sul, o profissional, de 64 anos, esteve presente em 417 jogos como técnico da equipe laranja e teve grandes conquistas.

A informação inicial é do comunicador Rafael Colling, da Rádio Gaúcha, e confirmada pelo Pioneiro com o presidente da ACBF, Bolivar Zuanazzi.

— A nossa diretoria de futsal finalizou as negociações com o Jarico. Ele dispensa apresentações. Ele é um multicampeão e conhece a ACBF. A torcida conhece o Jarico. Ele está vindo para a função de coordenador técnico e supervisor. É um homem com experiência, que fora das quatro linhas dará o suporte para a equipe e a comissão técnica. É um passo importante. Estamos com o planejamento dos 50 anos em 2026 de buscar títulos internacionais. A experiência do Jarico nas conquistas que ele teve nos ajuda a trilhar esse caminho — disse o presidente.