ACBF oficializa mais três reforços para a próxima temporada

Já o pivô Juninho vem do Campo Mourão. Com 26 anos, ele marcou oito gols na última edição da Liga Nacional. Além de ter uma curta passagem pelo futsal português, também defendeu o Foz Cataratas.

Além do trio, a ACBF já anunciou as contratações do goleiro Ângelo (ex-Yeesco) e do ala Gustavinho (ex-Cascavel). Além disso, peças importantes do elenco, como o goleiro Pedro Bianchini, os fixos Rafael Rato e Daniel, o pivô Barbosinha e os alas Murilo e Bruno Iacovino foram mantidos para 2025.