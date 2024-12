"Terror do INSS": Neymar e ex-jogadores do Juventude reagem ao vídeo de renovação de Nenê 

Nenê foi o protagonista do vídeo de renovação de contrato para 2025. Reprodução / TV Papo / Juventude

O ano de 2025 será com Nenê em campo com a camisa do Juventude. O atleta teve confirmada a renovação de contrato com Verdão em um vídeo divulgado nas redes sociais do clube. A peça publicitária ganhou novamente o país, assim como na temporada passada, quando o meia-atacante adiou pela primeira vez a aposentadoria.

No vídeo de véspera de Natal, Nenê interpreta um senhor de idade em um sonho, com cenas gravadas no Jaconi, na Praça Dante e na Rua Ernesto Alves, em Caxias do Sul. "Para muitos a aposentadoria é um sonho, mas para o jogador é um pesadelo". Neste momento, o atleta acorda na concentração do hotel com a camisa de treino do Juventude.

Nas redes sociais, o vídeo virou notícia no Brasil inteiro, pois a época também é de poucas informações no cenário esportivo nacional. Alguns jogadores reagiram ao vídeo. Neymar, amigo pessoal de Nenê, postou emotions com uma carinha rindo de chorar, em alusão a interpretação do colega. Já Lucas Barbosa, companheiro de time em 2025, deu os parabéns ao jogador pela renovação.

— Boa velhoteee, parabéns irmão! Deus abençoe mais um ano de sua carreira que é extremamente vitoriosa —declarou Lucas Barbosa.

E não será neste ano que o nome de Nenê irá constar no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O lateral Paulo Henrique, ex-Juventude, também deixou uma mensagem ao meia-atacante de 43 anos:

— O terror do INSS. Deus continue te abençoando, vovô — declarou o lateral Paulo Henrique.

