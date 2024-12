Horóscopo do dia para Libra: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quinta-feira (26), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Libra: nascidos entre 23 de setembro a 22 de outubro

As ideias são lindas e maravilhosas, mas alguém vai ter de arregaçar as mangas e fazer acontecer, e essa etapa não será linda nem maravilhosa, mas cheia de trancos e solavancos. Mantenha os pés firmes no chão.