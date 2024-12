Com duas fábricas atingidas por cheias, indústria do RS toma empréstimo de R$ 120 milhões do BNDES

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ( BNDES ) financiará R$ 120 milhões para a Oderich, indústria gaúcha de alimentos fundada em 1908 e severamente afetada pelas inundações. A sede, em São Sebastião do Caí, foi alagada e a fábrica de embalagens, em Eldorado do Sul, ficou sem acesso e sem energia. O dinheiro será usado para capital de giro, ou seja, para manter a operação, informou à coluna o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e ex-ministro da Reconstrução do RS, Paulo Pimenta.

O recurso para a Oderich faz parte do que o governo federal disponibilizou para crédito via BNDES para as empresas até a virada do ano, quando acaba o estado de calamidade. Coordenador da Casa do Governo do Rio Grande do Sul, Maneco Hassen prevê que todo o valor será usado e informa que há uma corrida para assinar os contratos antes do prazo.